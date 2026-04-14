Български камион пламна в движение на „Егнатия“, има задръствания към Солун (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

Български камион пламна на „Егнатия“ . Снимката е илюстративна СНИМКА: Архив

Камион с българска регистрация се запали тази сутрин на магистрала „Егнатия" в Гърция, което доведе до сериозни задръствания по пътя към Солун.

По информация на гръцки медии, инцидентът е станал по време на движение, когато от товарния автомобил е започнал да излиза гъст дим, а малко по-късно пламъци са обхванали част от ремаркето. Шофьорът е успял да отбие в аварийната лента и да напусне превозното средство навреме, без да пострада.

На място са изпратени екипи на пожарната, които са овладели огъня, като по-голямата част от товара е била спасена. Първоначалните данни сочат, че причината за пожара вероятно е техническа неизправност – възможно прегряване или проблем със спирачната система.

Заради инцидента движението по магистралата е било временно ограничено, което е довело до образуването на колони от автомобили в посока Солун. Трафикът постепенно се нормализира след намесата на аварийните екипи.

Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, особено при натоварен трафик и високи температури, които могат да увеличат риска от технически повреди при тежкотоварните превозни средства.

