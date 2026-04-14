Зеленски се среща с Мелони утре в Рим

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Рим утре, предадоха АНСА, "АСКА нюз" и "Темпо".

В публикувания дневен ред на канцеларията на италианската премиерка Джорджа Мелони се казва, че срещата ще бъде в 15,30 ч. местно време.

Зеленски на няколко пъти беше в Рим в последните няколко години. Мелони е твърд поддръжник на Киев.

Днес Зеленски е на посещение в Германия, където ще проведе среща с канцлера Фридрих Мерц, пише БТА.

Новата обиколка в Европа на украинския лидер идва в момент, в който преговорите, подети под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, са в задънена улица заради дълбоките различия между Киев и Москва. Освен това войната в Иран, подета от САЩ, отклони вниманието на международната общност от войната в Украйна, навлязла в петата си година, отбелязва Франс прес.