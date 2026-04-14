Немска фирма готова за съвместно производство на дронове с Украйна

Германският производител на дронове "Куантум Системс" ("Quantum Systems") планира да разшири своето промишлено сътрудничество с Украйна чрез редица нови съвместни предприятия, които ще бъдат обявени по време на среща на високопоставени политици, съобщи днес компанията, предаде ДПА.

"Куантум Системс" също така ускорява производството на 10 000 многофункционални квадрокоптера в Германия, предназначени за украинските въоръжени сили, след като първата партида беше доставена в края на март 2026 г.

Коментирайки германско-украинските съвместни производствени начинания, Матиас Лена, управляващ директор на "Куантум Системс Индъстрийс", заяви: "Ние сме убедени, че тази форма на сътрудничество представлява централна основа за бъдещите отбранителни способности на Европа"

По време на няколко посещения в Украйна германски министри заявиха, че Германия желае да разшири индустриалното сътрудничество с украински компании в областта на отбраната, пише БТА.

Те изтъкнаха, че се очаква това да бъде от полза и за германските въоръжени сили, било то пряко или чрез опита, който ще бъде натрупан.