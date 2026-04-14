Лавров на среща в Пекин по актуални международни въпроси

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Китай на двудневно официално посещение, по време на което двете страни ще съгласуват позициите си, както каза Пекин, по актуалните международни въпроси, предаде Франс прес.

Китайският външен министър Ван И и руският му колега ще "координират позициите си за развитието на двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и по международни и регионални въпроси от общ интерес", заяви вчера говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун.

"В последните години двете страни непрестанно задълбочават трайните си отношения на добросъседство и приятелство и разширят цялостната си стратегическа координация", допълни той.

Визитата на Лавров се осъществява във време на усилена дипломатически дейност, изострена от кризата в Близкия изток, пише БТА.

Китай и Русия са партньори на Иран и съперници на САЩ. Вчера руският външен министър разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи.

Пекин посреща в последните дни редица чуждестранни лидери, обезпокоени от развоя на събитията в Близкия изток, въпреки че това не беше обявено като централна тема и причина за посещението им. В китайската столица освен Лавров пристигнаха престолонаследникът на емирство Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян, испанският премиер Педро Санчес и виетнамският президент То Лам.

"Китай е готов да продължи да играе градивна роля и да съдейства за възстановяването на мира и спокойствието в района на Персийския залив, заяви вчера пред престолонаследника на Абу Даби китайският премиер Ли Цян, цитиран от агенция Синхуа.