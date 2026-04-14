Мениджърът на Илия Груев: Много съм горд от победа...

Френски министър: Путин загуби троянския си кон в ЕС със загубата на Орбан

Жан-Ноел Баро Снимка: 24 часа архив

Руският президент Владимир Путин загуби троянския си кон в Европейския съюз със загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария, заяви днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

Баро призова лидера на политическата сила победител на унгарските избори Петер Мадяр, който се очаква да стане премиер, да вдигне ветото на Унгария върху европейски помощен пакет за Украйна.

"Това е загуба за Виктор Орбан, това е и загуба за някои негови поддръжници от реакционерския интернационал, на първо място, сред които е Владимир Путин, който губи своя троянски кон в Европейския съюз", каза Баро за радио "Франс ентернасионал".

"Това, което очакваме" от Петер Мадяр, "е да направи това, което каза, да възстанови стълбовете на правовата държава, които Виктор Орбан бутна, да поведе Унгария обратно към мястото ѝ в семейството на европейските народи, да вдигне някои необосновани вета", изтъкна френският министър, цитиран от БТА.

"Става дума в частност за нашата подкрепа за Украйна. Политиката, която Орбан водеше, създаваше пречки, които се радваме, че ще бъдат премахнати", каза Баро, имайки предвид честите вета, които Орбан налагаше на инициативи на ЕС за оказване на помощ на Украйна.

