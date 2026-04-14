Обемът на стоките, превозвани до и от Сидзан по железопътната линия Цинхай-Сидзан, е надхвърлил 100 милиона тона

Тази година се навършват 20 години от пълното пускане в експлоатация на железопътната линия Цинхай-Сидзан. През последните две десетилетия обемът на товарите, превозвани по линията, непрекъснато се увеличава. Според официалната информация, към 13 април 2026 г. общият обем на стоките, превозени до и от Сидзан по железопътната линия е надхвърлил 100 милиона тона, съобщава КМГ.

На 1 юли 2006г. Цинхай-сидзанската железопътна линия е напълно отворена за експлоатация. Това е и първата железопътна мрежа в историята на Сидзан като цяло. През последните 20 години ежегодният стокообмен по линията се е увеличил от 361 хиляди тона до 8,3 милиона тона.