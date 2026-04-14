Прокуратурата в Рим разследва собствениците на бар...

Обемът на китайския пазар за интернет литература надхвърли 50 милиарда юана

Обемът на китайския пазар за интернет литература надхвърли 50 милиарда юана

На 13 април в Пекин Китайската академия за социални науки публикува „Изследване на развитието на китайската интернет литература 2025 г.". Докладът показва, че към края на 2025 г. обемът на пазара на онлайн литература в Китай е достигнал 50,21 млрд. юана, което представлява ръст от 16,6% в сравнение с предходната година, съобщава КМГ. 

В доклада се посочва, че през 2025 г. китайската интернет литература продължава да поддържа добър потенциал за развитие. Благодарение на насърчаващите политики и интеграцията на изкуството и технологиите, онлайн литературата в Китай изгражда все по-завършена индустриална верига — от създаване и развитие на съдържание до глобално разпространение и капитализация на стойността. Секторът не само разширява предлагането на разнообразни по жанр и тематика произведения за широката аудитория, но и се утвърждава като ключов двигател на културния износ. В дигиталната ера онлайн литературата се оформя като един от „новите три стълба", чрез които китайската култура засилва международното си присъствие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

