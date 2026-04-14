КМГ: Водещи китайски автопроизводители създадоха стратегически алианс за нови материали

Водещи китайски автопроизводители, сред които гигантите BYD, Geely и SAIC, обединиха сили в мащабна платформа за иновации, целяща да преодолее критичната зависимост на страната от вносни суровини и материали. Инициативата, представена от организацията China EV100, събира на едно място над 30 компании от целия производствен цикъл – от доставчици на метали до технологични лидери като Magna и Dow, съобщи КМГ.

Основната цел на алианса е да реши проблемите с доставките, които в момента застрашават стабилността на сектора. Въпреки водещата си роля при електромобилите, Китай все още внася над 60% от лития и 90% от никела, необходими за производството на батерии за тях. Новата платформа ще стимулира разработването на местни алтернативи и високотехнологични компоненти, за да се гарантира стратегическата независимост на индустрията.

Първите резултати вече са факт – внедряват се нови въглеродни нанотръби за батерии и олекотени композитни материали, които намаляват въглеродния отпечатък на частите с до 40%.

Участниците в проекта подчертават, че само чрез тясно сътрудничество между науката и производството иновациите могат бързо да преминат от лабораториите към масовото производство.

Развитието на нови материали е заложено като приоритет в държавния план на Китай до 2030 г., когато се очаква делът на електромобилите на местния пазар да надхвърли 70%. Според експерти създаването на новата платформа е решаваща стъпка за подсигуряване на ресурсите и ускоряване на прехода към по-екологичен и технологично независим транспорт.