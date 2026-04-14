Шефът на "Росатом": Само 20 наши служители остават...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Фу Цун: Очакваме ЕС да играе по-конструктивна роля в насърчаването на регионалния мир и стабилност

Фу Цун СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 април Съветът за сигурност на ООН проведе годишния си брифинг за сътрудничеството между организацията и регионалните и субрегионалните структури, като се фокусира върху сътрудничеството с Европейския съюз.

Фу Цун, постоянен представител на Китай в ООН, посочи, че ЕС е важна стратегическа сила в международните механизми. Китай подкрепя сътрудничеството между ООН и ЕС и очаква ЕС да засили стратегическата си автономност и да предостави повече подкрепа за поддържане на световния мир и стабилност, насърчавайки развитието и просперитета, съобщава КМГ. 

„Трябва да отстояваме целите и принципите на Устава на ООН и да се осмелим да се противопоставим на всички форми на хегемонизъм и силова политика. Подробностите на настоящата ситуация в Близкия изток са много ясни. Очакваме ЕС да поддържа обективна и безпристрастна позиция и да играе по-голяма и по-конструктивна роля в насърчаването на прекратяването на огъня и възстановяването на регионалния мир и стабилност", добави още китайският представител.

Фу Цун СНИМКА: КМГ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

