Фу Цун: Очакваме ЕС да играе по-конструктивна роля в насърчаването на регионалния мир и стабилност

На 13 април Съветът за сигурност на ООН проведе годишния си брифинг за сътрудничеството между организацията и регионалните и субрегионалните структури, като се фокусира върху сътрудничеството с Европейския съюз.

Фу Цун, постоянен представител на Китай в ООН, посочи, че ЕС е важна стратегическа сила в международните механизми. Китай подкрепя сътрудничеството между ООН и ЕС и очаква ЕС да засили стратегическата си автономност и да предостави повече подкрепа за поддържане на световния мир и стабилност, насърчавайки развитието и просперитета, съобщава КМГ.

„Трябва да отстояваме целите и принципите на Устава на ООН и да се осмелим да се противопоставим на всички форми на хегемонизъм и силова политика. Подробностите на настоящата ситуация в Близкия изток са много ясни. Очакваме ЕС да поддържа обективна и безпристрастна позиция и да играе по-голяма и по-конструктивна роля в насърчаването на прекратяването на огъня и възстановяването на регионалния мир и стабилност", добави още китайският представител.