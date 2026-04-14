Облак от африкански прах преминава над Гърция

В Гърция отново се очаква голяма концентрация на прах от Африка, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Ефимерида тон синдактон". Според метеорологични прогнози още днес облаци прах ще достигнат Гърция като явлението ще се наблюдава до четвъртък.

Прахът от пустинята Сахара, който често достига Гърция заради близостта ѝ с Африка, е една от причините за замърсяване на въздуха в района.

Според резултати на проучване на една от най-големите платформи за проследяване на качеството на въздуха в световен мащаб "Ай Кю Еър" (IQAir) концентрацията на фини прахови частици в Гърция се е увеличила с 30 на сто, съобщава електронното издание "Нюз авто". В проучването са анализирани данните за 9446 града в 143 държави. Резултатите показват, че едва 14 на сто от градовете изпълняват указанията на Световната здравна организация (СЗО) за концентрация на праховите частици PM2.5.

През миналата година в 23 европейски държави се регистрира ръст в средната годишна концентрация на PM2.5, а в 18 страни има намаление. В Гърция ръстът е от над 30 на сто. Увеличението се дължи на преминаването на пушек от пожари в Северна Америка и пренасянето на пясък от пустинята Сахара в Африка, пише БТА.

Размерът на изследваните прахови частици PM2.5 е тридесет пъти по-малък от този на човешки косъм. Малкият им размер благоприятства лесното им вдишване и преминаване в белите дробове и кръвообръщение. Праховите частици се отделят при изгаряне на горива, промишлена дейност и пожари.

Замърсяването на въздуха продължава да е водещ фактор в ранната смъртност в Европейския съюз и е причина за около 300 000 смъртни случаи.

Според проучването на "Ай Кю Еър" в центъра на гръцката столица Атина се регистрира най-голяма концентрация в страната на PM2.5 - 14,7 микрограма на кубичен метър. През 2024 г. концентрацията на годишна база е била 11 μg/m³. Безопасната концентрация, определена от Световната здравна организация (СЗО) по отношение на фините прахови частици PM2.5, е 5 μg/m³.