КМГ: В Найроби се проведе събитие по случай Деня на китайския език в ООН

За да отбележи 17-ото издание на Деня на китайския език в ООН, на 13 април в офиса на ООН в Найроби се проведе културно събитие на тема „Хилядолетно културно наследство". На него присъстваха китайският посланик в Кения Гуо Хаййен, генералният директор на офиса на ООН в Найроби Бангура Зайнаб Хауа, както и над сто чуждестранни дипломати, служители на ООН, студенти и преподаватели от Университета в Найроби, съобщи КМГ.

В речта си Гуо Хаййен заяви, че китайската калиграфия, с дългата си история, е най-представителната форма на изкуство на китайския език. Тя добави, че 2026 г. също така е и Година на обмена между Китай и Африка. „Взаимното обучение между цивилизациите е от голямо значение за напредъка на модернизацията на Китай и Африка. В Африка, и особено в Кения, китайският език се превръща в „златен ключ" за отваряне на възможности. В Института Конфуций и работилницата „Лубан" в Найроби все повече млади африканци не само се учат да общуват на китайски, но и да изразяват емоциите си чрез калиграфия."