ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пакистан готов да бъде домакин на преговори между Иран и САЩ

снимка: РОЙТЕРС

Пакистан полага усилия за организирането на нов кръг преговори между Иран и САЩ, след като през уикенда преговорите за евентуално прекратяване на войната в Близкия изток приключиха без постигане на споразумение, информира ДПА.

Исламабад се стреми да бъде домакин на преговори възможно най-скоро, съобщиха днес пакистански дипломати пред ДПА.

Китай, Египет, Саудитска Арабия и Турция също са в контакт с Техеран и Вашингтон, след като четирите държави предложиха нов кръг от преговори в Исламабад тази седмица, заявиха дипломати.

Китай, считан за близък съюзник на Техеран, е посъветвал Иран да се съгласи на по-нататъшни преговори, посочват източниците.

Досега няма официално потвърждение нито от Вашингтон, нито от Техеран, пише БТА.

Висши американски и ирански представители се срещнаха през уикенда в Пакистан за преговори на най-високо равнище от десетилетия насам. Преговорите не успяха да формулират план за това какво ще се случи след изтичането на настоящото двуседмично примирие, припомня ДПА.

снимка: РОЙТЕРС

