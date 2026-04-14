Си Дзинпин: Стабилното развитие на отношенията между Китай и Испания отговаря на общите интереси

Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия премиер на Испания Педро Санчес, съобщи КМГ.

Си Дзинпин посочи, че въпреки промените и конфликтите в международната обстановка, отношенията между Китай и Испания поддържат стабилно развитие и стратегическа устойчивост. Той подчерта, че това е правилният избор на двете страни, основан на общите им интереси. Китай и Испания са държави, които се придържат към принципи и морал, затова следва да засилят контактите, взаимното доверие и сътрудничеството, да защитават съвместно мултилатерализма и да продължат изграждането на общност на споделена съдба.

Педро Санчес заяви, че това е четвъртото му посещение в Китай през последните четири години, което показва голямото внимание, което двете страни отдават на развитието на двустранните отношения. Той отбеляза, че инвестициите на китайските предприятия активно насърчават икономическото развитие на Испания. Испания твърдо спазва принципа за един Китай и се надява да разширява сътрудничеството в областта на търговията, инвестициите и новите енергии, както и да насърчава културния обмен с Китай.