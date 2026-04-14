„Из Китай с Павел" ни показва Дворецът на културата на трудещите се хора (Видео от Китай)

КМГ

1756
Императорския храм на предците в „Из Китай с Павел" КАДЪР: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим императорския храм на предците, който е известен още като Дворецът на културата на трудещите се хора. По време на династиите Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911) той е бил използван от членовете на императорското семейство за принасяне на жертви, а на 1 май 1950 г. председателят Мао Дзъдун го отваря за обществеността.
Императорският храм на предците заема площ от 197 000 квадратни метра, пише КМГ. 

Това е най-пълноценният и най-добре запазен императорски храм за почитане на предците. В него се намират внушителни сгради в класически стил, които оставят чувството за благоговение у всеки посетител. Любопитно е, че в днешно време в залата за почитане на предците са поставени „Китайските камбани на мира", които символизират провинциите, автономните области и общините на Китай, Хонконг, Макао и Тайван, както и 56-те етнически групи в страната.

В парка на културата на трудещите се хора има и стотици стари борове и кипариси. За финал на своята разходка Павел Гълъбов ни споделя, че този парк не бива да бъде подминавам, защото в него се разкрива пълната красота на традиционната китайска архитектура.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)