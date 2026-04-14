Мениджърът на Илия Груев: Много съм горд от победа...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Испания с план за узаконяване на престоя на мигранти без документи за самоличност

Педро Санчес Снимка: КМГ

Испания започва днес широкомащабен план за узаконяването на престоя на мигранти без документи за самоличност, който ще засегне "близо половин милион души" и има за цел да подкрепи икономиката на страната, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс.

"Конгресът на министрите ще одобри кралски указ, който ще постави началото на извънредна процедура по узаконяването на лица, пребиваващи нелегално на територията на страната ни", заяви Санчес в писмо до испанските граждани, публикувано в социалната мрежа Екс.

По този начин премиерът потвърди инициативата, която беше обявена в края на януари тази година и има за цел да узакони на първо място престоя на латиноамерикански мигранти, припомня АФП.

"Това узаконяване е преди всичко един акт на нормализация, с който се признава действителността на близо половин милион души, които вече са част от нашето всекидневие", допълни Педро Санчес, пише БТА.

Говорителката на испанското правителство Елма Саис уточни пред радио "Кадена Сер", че процедурата "ще започне още от тази седмица" от утре в 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) онлайн, след което ще се извършва на място от понеделник следващата седмица и ще завърши на 30 юни.

В писмото си към испанските граждани Педро Санчес отстоя мащабния план за легализация на мигранти, като подчерта неговата "необходимост" заради застаряващото население на Испания и подкрепата на националната икономика – четвъртата по големина в еврозоната и понастоящем една от най-динамичните в Европа.

"Осъзнаваме, че миграционните процеси водят след себе си предизвикателства, би било безотговорно да отричаме това твърдение", изтъкна испанският премиер, като изрази мнение, че "миграцията представлява една реалност, която трябва да бъде управлявана с отговорност, да бъде свързана със справедливост и да бъде превърната в споделено благоденствие".

"Това е процедура на легализация, която вече ни е позната през последните 40 години на демокрация в нашата страна, дори и по време на управлението на правителствата на Народната партия", подчерта Санчес по време на пресконференция в Пекин, където е на официално посещение. С изявлението си премиерът се обърна както към Народната партия, главната политическа формация в испанската опозиция, така и към крайнодясната "Вокс", които се противопоставят на мярката.

Педро Санчес

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж