Песков: Русия и Унгария едва ли ще станат приятели

Русия и Унгария едва ли ще станат приятели с встъпването в длъжност на новия унгарски премиер, лидера на партията ТИСА Петер Мадяр, но позицията на правителствен ръководител предполага проява на голяма прагматичност и Москва се надява на такъв подход от страна на Будапеща, отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

"Чухме различни изявления. Той [Петер Мадяр] вече заяви, че е готов да разговаря с Путин, но Русия и Унгария никога няма да станат приятели", подчерта представителят на Кремъл в коментар за "Вести".

"В политиката е едно, когато все още не си на държавен пост и можеш да правиш изявления. Когато заемаш такъв пост, там вече се появяват други, да речем, по-прагматични разбирания", обясни Песков. "Е, да се надяваме на това", допълни той. Това пише БТА.

Ройтерс също така отбеляза, че Кремъл е удовлетворен от факта, че Мадяр иска прагматичен диалог с Москва.