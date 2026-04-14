Съд в Будапеща спря съдебно производство срещу италианска евродепутатка

2380
Италианската крайнолява активистка Илария Салис Снимка: Снимка: Twitter/@Misurelli77

Италианската евродепутатка Илария Салис обяви по време на участие в италианска телевизионна програма, че съд в Будапеща е прекратил съдебното производство срещу нея, съобщава италианското издание "Декрипто".

Салис поясни, че е получила известие в тази насока още миналата седмица, тоест преди унгарските парламентарни избори, изгубени от партията на настоящия унгарски премиер Виктор Орбан.

Зад решението за прекратяване на съдебната процедура беше това, че Будапеща е признала, че Салис имат имунитет на евродепутат. Миналата есен Европарламентът не подкрепи решение за снемане на имунитета й, за което настояваше Унгария. Това пише БТА.

Салис беше арестувана в Будапеща през 2023 г. по обвинения, че е част от лява радикална група, атакувала трима неофашисти по време на тяхно събиране в унгарската столица. Салис казваше, че е невинна. След година в ареста, тя беше освободена под гаранция и след това беше издигната от италианската лявоекологична партия "Съюз зелени левица" за евродепутат на изборите през 2024 г. и беше избрана. Това й предостави имунитет срещу съдебно преследване в Унгария.

Смята се, че случаят с Илария Салис е бил един от поводите за разногласия между италианския премиер Джорджа Мелони и Виктор Орбан.

Салис днес е отявлен критик на политиките на Мелони. В неделя тя беше сред първите италиански политици, които приветстваха победата на Петер Мадяр на унгарските избори, въпреки че партията на Мадяр ТИСА е десноцентристка.

