Русия може да отмени някои от наложените ограничения в интернет

Кремъл заяви днес, че някои ограничения в интернет пространството, за които призна, че са причинили неудобства на много руснаци, са били необходими по съображения за сигурност и не представляват връщане към миналото, предаде Ройтерс.

Русия засили контрола си над интернета от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., като блокира приложения за съобщения и виртуални частни мрежи (VPN), използвани за заобикаляне на онлайн цензурата, и прекъсна мобилния интернет, пише БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че някои от мерките са с временен характер и ще бъдат отменени, веднага щом това стане безопасно, докато други са свързани с технологични компании, които не спазват руските закони.