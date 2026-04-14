Стармър и Макрон ще съпредседателстват в Париж конференция за Ормузкия проток

Лидери на страни от целия свят ще се съберат в Париж в петък в опит да съставят план, който да гарантира, че корабоплаването в Ормузкия проток може да остане свободно след края на войната в Близкия изток, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон ще бъдат съпредседатели на конференцията.

"Конференцията ще ускори работата по изготвянето на координиран, независим, многонационален план за защита на международното корабоплаване след края на конфликта", заяви говорител на британския премиер Киър Стармър.

Вчера Макрон заяви, че държавите, които ще вземат участие в инициативата, ще работят върху "строго отбранителна мисия, отделна от воюващите страни в конфликта", като целта е тя да започне да действа веднага щом ситуацията го позволи, пише БТА.

В Лондон беше създадена и нова специална британска комисия, която ще обсъжда начините за справяне с последиците от конфликта в Иран. Първото заседание на комисията се състоя днес и на него беше разгледана ситуацията с Ормузкия проток – морски маршрут от ключово значение за световните доставки на петрол и природен газ, припомнят агенциите.