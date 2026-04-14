Тайвански военнослужещи са разследвани заради шпионаж в полза на Китай

Десет тайвански граждани, сред които девет действащи военнослужещи, станаха обект на разследване по обвинения за шпионаж в полза на Китай, съобщи прокуратурата на Тайван, цитирана от Франс прес.

Девет обвиняеми, сред които действащи и пенсионирани военнослужещи, бяха обвинени за "заснемането на видеа, в които се заклеват във вярност на Китайската комунистическа партия (ККП)" и за "събирането и предаването на поверителна информация" срещу заплащане, съобщи прокуратурата.

Обвиняемите са изпълнявали военните си задължения, когато в социалните мрежи с тях се е свързала "вражеска чуждестранна група", описвана от прокуратурата като близка до ККП. Военните са били част от състава на сухопътните войски, военноморските и военновъздушни сили, както и от бреговата охрана, пише БТА.

Цивилен гражданин също е обвинен за предоставянето на банковата си сметка, използвана за подкупи на тайванските военнослужещи в замяна на месечни парични преводи.

С предаването на поверителна информация на "враждебни чуждестранни сили" обвиняемите, свързани с армията, "сериозно са застрашили националната сигурност", подчерта още прокуратурата.

Това дело, засягащо националната сигурност на Тайван, ще бъде първото, което ще бъде разгледано от народен съдебен състав съгласно закон, гласуван преди три години, имащ за цел да насърчи гражданите да участват в съдебните процеси.