Двама атентатори са се взривили в Алжир по време на посещението на папа Лъв XIV

Двама атентатори камикадзе са се взривили вчера в северния алжирски град Блида в Алжир, на около 40 километра от алжирската столица, където е на посещение папа Лъв XIV, съобщи източник, запознат с обстоятелствата около инцидента, цитиран от Франс прес.

"Без всякакво съмнение и с подкрепата на данни от очевидци вчера следобед в Блида е имало два инцидента, засягащи обществената сигурност и те са били с терористичен характер. Двама атентатори камикадзе са се самовзривили и са загинали на място", посочи източникът, като допълни, че броят на жертвите или ранените е все още неизвестен.

Изображения, проверени от АФП, също потвърждават информациите за два атентата, като показват телата на загиналите нападатели.

На този етап алжирските власти и местните медии не са съобщили повече подробности за инцидентите, пише БТА.

От своя страна Африканският съюз публикува съобщение за двоен атентат, което беше изтрито, тъй като по думите на международната организация "то се е основавало на информация, непотвърдена от официални източници", разясни говорител на Африканския съюз пред АФП.