ЕК не отчита недостиг на керосин в ЕС

Засега в ЕС не се наблюдава недостиг на керосин, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предупреждения на европейски авиокомпании, че доставките на достатъчно гориво за гражданските полети е под въпрос заради събитията, свързани с Ормузкия проток.

Възможно е скоро да възникне недостиг, съгласуваме много внимателно необходимите действия между държавите от ЕС и производителите, добави говорителят. Доставките на суров петрол за европейските рафинерии остават стабилни и още не се налага освобождаване на количества от запасите, каза той. Говорителят уточни, че ЕС произвежда 70 на сто от необходимото самолетно гориво, пише БТА.

По въпроса за Ормузкия проток той посочи, че свободното корабоплаване е от основно значение за ЕС. Приветстваме всяка инициатива за осигуряване на свобода на движението през протока, допълни говорителят.