Мицкоски: Груевски отива в затвора, ако се появи в Северна Македония



„Ако бившият премиер Никола Груевски се появи в (Северна) Македония, ще бъде изпратен в затвора да изтърпи наказанието си, тъй като срещу него има влязла в сила присъда".

Това заяви сегашният настоящият премиер Християн Мицкоски.

„Органите на реда ще го задържат и ще го изпратят да изтърпи наказание лишаване от свобода съгласно окончателното съдебно решение. Това е правителство, за което всички закони важат и то е длъжно да ги спазва, а след това всяко лице, включително и споменатото, може да упражни правата си, да подава жалби, възражения и така нататък. Дали ще се появи и кога ще се появи, аз не бих могъл да кажа", каза още той.

Бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр определи Груевски като международен престъпник, който няма място в Унгария.

Груевски, който бе премиер от август 2006 до средата на януари 2016 г., през септември 2018 г. бе осъден на две години затвор. Дни преди ареста си, на 12 ноември 2018 г., с помощта на унгарската полиция той нелегално напусна Северна Македония през Албания, Черна гора и Сърбия. По съкратена процедура Виктор Орбан даде убежище на Груевски още през ноември.

Груевски и бившият президент Георге Иванов са изпълнители на проекта за „антиквизацията на Македония", който постави началото на международната изолация на страната и трайно блокира нейната евроинтеграция. Именно Груевски посочи сегашния премиер в Скопие за свой наследник начело на ВМРО-ДПМНЕ, съобщи БГНЕС.