Германия: Ще финансираме доставката на няколкостотин ракети "Пейтриът" за Украйна

2284
Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Министерството на отбраната на Германия обяви, че ще финансира доставката на "няколкостотин ракети "Пейтриът" за Украйна от американския военнопромишлен доставчик "Рейтиън", предаде Ройтерс.

Новината съвпадна с визитата в Германия на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна за двустранни правителствени консултации.

По време на консултациите в Берлин двете страни обсъдиха европейска програма за противоракетна отбрана, както и всеобхватна двустранна сделка за дронове, заяви украинският президент Володимир Зеленски

Говорейки в рамките на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, Зеленски заяви, че сделката за дронове може да се превърне в най-голямата от вида си в Европа и екипи от двете страни вече били започнали да работят по конкретни детайли от нея.

От своя страна, Мерц обяви планове за сътрудничество с Украйна в областта на дроновете и технологиите за събиране на данни от бойното поле и призова Киев да продължи с реформите с оглед на присъединяване към Европейския съюз в бъдеще.

В разговор с гостуващия украински президент Володимир Зеленски Мерц заявил, че присъединяването към ЕС би било стратегически важна стъпка, но добави, че това не е постижимо в краткосрочен план.

Повреденият петролопровод "Дружба" ще бъде пуснат отново в експлоатация до края на този месец, заяви още украинският президент Володимир Зеленски, съобщава БТА.

Спорът около петролопровода накара унгарския премиер Виктор Орбан да наложи вето върху заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна, докато доставките по "Дружба" останат преустановени.

Зеленски заяви, че отношенията на Киев с новото правителство в Унгария трябва да се градят върху прагматизъм и взаимно уважение, след като дясноцентристката партия ТИСА спечели изборите в неделя с мнозинство.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че няма да има споразумение между САЩ и Русия за Украйна, без Европа да има думата.

