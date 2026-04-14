Гърция увеличила капацитета си за производство на дронове до 4000 на година

Дрон

Гърция е увеличила капацитета си за производство на дронове до четири хиляди годишно, съобщават гръцките медии. 

В момента дронове се произвеждат в два завода - в град Ахарнес (област Атика) и в района на град Ксанти (Северна Гърция), съобщава електронното издание на в. "Прото тема", цитирано от БТА. 

Според информация в световните медии Иран, който от десетилетия инвестира в развитие на сектора, произвежда около 2800 - 3500 дрона годишно. 

Ако преди Гърция е можела да произведе до хиляда дрона на година, сега производствените й възможности достигат четири хиляди,. 

При посещение в завода в Ахарнес през миналата седмица министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас е посочил, че програмата за развитие не безпилотни летателни апарати ще продължи с "геометрична прогресия, докато постигнем целта си".

Гърция децентрализира производството на дронове . Позовавайки се на изказване на Дендиас изданието съобщава, че освен двата завода, където се произвеждат дронове, са създадени и две мобилни производствени линии. Планирано е и изграждането на мобилни линии, които да бъдат разположени във всяко подразделение на гръцката армия, което ще създава възможност за сглобяване на дронове на място. 

В момента в завода в Ахарнес се произвеждат малки дронове за разпознаване на цели, дронове за транспортиране на товари, дронове камикадзе, снабдени с взривни материали и безпилотни самолети с фиксирано крило, които да се използват при гасене на пожари и за нуждите на военновъздушните сили. 

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)