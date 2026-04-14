Вот на недоверие срещу сръбското правителство влиза в дневния ред на парламента на 15 април

Процедура по вот на недоверие на сръбското правителство по искане на опозицията влиза за обсъждане в Народната Скупщина на заседание, насрочено утре, 15 април от председателя на парламента Ана Бърнабич, предават местните медии.

През февруари опозицията поиска вот на недоверие заради случая с намерението на правителството за ревитализация на двете сгради на Генералния щаб на бившата югоармия от фирмата на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, съобщава БТА.

Според 62 депутати от опозицията, които да подписали искането за вота, в случая с Генералния щаб са замесени министри, които премиерът Джуро Мацут не е отстранил от длъжност, въпреки че те са извършили незаконни действия.

В края на миналата година сръбският министър на културата Никола Селакович бе обвинен в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ във връзка с решението на сръбското правителство да премахне статута на паметник на културата на сградите на бившия Генерален щаб на някогашната югославска армия в Белград.

Според правителствения план за ревитализация на двете сгради в центъра на сръбската столица на тяхно място ще бъде изграден луксозен хотел, като проектът ще бъде осъществен от фирмата на Къшнър.

Според договора, подписан между Сърбия и фирмата "Атлантик инкюбейшън партнърс" (Atlantic Incubation Partners LLC), зад която стои зетят на американския президент, държавата е отдала под наем земята под сградите на Генералния щаб без обезщетение и се е ангажирала да ги събори до май 2026 г.

Според изявления на различни сръбски представители новата постройка ще включва и мемориал в памет на жертвите на бомбардировките в Сърбия преди 27 години.

Темата е чувствителна в Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 г. по време на 78-дневни въздушни удари на НАТО срещу тогавашната Съюзна република Югославия (СРЮ), чиято цел беше да се прекрати войната в Косово (1998-1999 г.).

Професионални организации се противопоставят на разрушаването, а правителството твърди, че военните сгради са толкова пострадали от бомбардировките, че не могат да бъдат възстановени и че съществува риск от срутване.

През ноември 2025 г. сръбският парламент гласува специален закон, който позволява на властите да открият възможност за строителство върху земята под емблематичния комплекс на Генералния щаб на някогашната югоармия. Законът бе приет след разгорещени дебати и протести на студенти срещу плановете.

Междувременно Прокуратурата за борба с организираната престъпност започна разследване по случая с Генералния щаб, а фирмата на Къшнър се оттегли от проекта с аргумента, че не иска да внася разделение в сръбското общество.