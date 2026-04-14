ICE задържа 86-годишна французойка в Алабама

Осемдесет и шест годишна французойка е задържана в център за мигранти на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол в американския щат Луизиана, пише Би Би Си.

Жената на име Мари-Терез от град Нант е била арестувана в Анистън в щата Алабама, съобщи синът й, който разказа, че по време на ареста са й били поставени белезници все едно, че е опасна престъпница.

Синът на Мари-Терез сподели, че майка му се е преместила в САЩ, след като се оженила за голямата си любов от миналото -американец на име Били. Двамата се запознали през 60-те години, когато той бил военен в базата на НАТО в Сен Назер във Франция. Мари-Терез работела там като секретарка, пише БТА.

Били се прибрал в родината си през 1966 г. и с Мари-Терез изгубили контакт след това. После всеки от двамата започнал нов живот. Двамата си намерили съпрузи и им се родили деца. През 2010 Били и Мари-Терез подновили контактите и дори започнали да се срещат заедно по семейно му. Когато двамата овдовели, те решили да се съберат през 2022 г. Оженили се миналата година, но Били починал през януари. Мари-Терез била подала документи за зелена карта.

След смъртта на съпруга й, неговият син започнал да й създава проблеми заради наследството на покойника. В разгара на тази разправия, която дори стигнала до съда, възрастната жена била задържана от американските имиграционни власти.

По случая работи френското външно министерство.