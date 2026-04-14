Вучич: Реалистично е военната служба да бъде върната до 1 март догодина

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е реалистично задължителната военна служба да бъде възстановена до 1 март следващата година и оцени, че след това „държавата ще бъде много по-силна".

„Мисля, че е реалистично всички задължения, свързани с наборните списъци, да бъдат изпълнени до септември или октомври тази година, а след това от 1 март ще започнем военната служба", каза Вучич пред журналисти след посещение на новопостроените казарми за Специалния отряд „Кобра" на военната полиция в Белград.

Вучич заяви, че военната служба ще продължава 75 дни и че това е „детска игра" в сравнение с предишните 365 дни, пише n1info.

„Въпреки това, тези млади мъже ще придобият нови навици, повече отговорност и сериозност, ще изградят житейски навици и ще научат какво е държавата. А държавата ще бъде много по-силна", каза той.

Президентът добави, че ще се насърчава особено строителството на казарми в граничните райони на страната.

„От Сомбор до Пирот, от Прибой до Зайчар и до Кладово... Така укрепваме тези местни общини. Армията ще има свои заплати, те ще харчат пари в града, семействата им ще идват и някой ще трябва да ги изхранва. Тези градове на практика ще получат нова фабрика", оцени той.

В отговор на критики, че Сърбия ще изгради завод за производство на военни дронове заедно с Израел, Вучич каза, че не разбира дали го критикуват или хвалят, защото се гордее с това постижение и защото то ще гарантира, че Сърбия ще има „най-добрите дронове в тази част на света".