Вучич: Сърбия планира производството на бойни дронове съвместно с Израел

Сърбия планира съвместно производство на бойни дронове с Израел с цел укрепване на отбранителните си способности и разширяване на износа на оръжия и военна техника, заяви президентът Александър Вучич, цитиран от Ройтерс и БТА.

По информация, разпространена миналата седмица от сръбската редакция на регионалната медийна платформа БИРН, държавната оръжейна компания "Югоимпорт-СДПР" планира създаването на завод за дронове в партньорство с израелската "Елбит Систъмс" (Elbit Systems). Според съобщението израелската страна би държала 51 процента от проекта, докато Сърбия ще притежава останалия дял.

Вучич уточни днес пред журналисти по време на посещение във военно поделение, че Сърбия не може да произвежда дронове на равнището на Израел, но подчерта, че съвместното производство ще позволи развитие на високотехнологични системи.

"Ще го правим заедно, 50-50. Ще имаме най-добрите дронове в тази част на света", каза той пред медиите.

Президентът не посочи конкретния израелски партньор, нито стойността на инвестицията и сроковете за реализация на проекта, отбелязва Ройтерс. "Югоимпорт-СДПР" също не е коментирала публично информацията.

Сърбия продължава да модернизира въоръжените си сили чрез комбинация от технологии от бившия Съветски съюз и доставки от Европа, Израел и Китай. В началото на 2025 г. страната закупи артилерийските системи "ПУЛС" (PULS) и дронове "Хермес" (Hermes) за около 335 млн. долара, а по-късно и ракети с голям обсег, безпилотни апарати и системи за електронна война на стойност около 1,6 млрд. долара.

Вучич потвърди също, че Белград изнася боеприпаси и военна техника за Израел.

Паралелно с това Сърбия инвестира в модерни западни и израелски системи, включително френските изтребители "Рафал" (Rafale), хеликоптери и транспортни самолети на "Еърбъс" (Airbus), както и китайски дронове и ракетни системи. Страната се стреми да балансира между сътрудничеството с НАТО и амбициите за членство в Европейския съюз, като същевременно запазва традиционно близки връзки с Русия и развива партньорства с Китай.