Четирима убити при израелски въздушен удар по полицейска кола в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко четирима души, сред които едно дете, бяха убити при израелски въздушен удар по полицейски автомобил в град Газа, съобщиха палестински здравни служители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията определя атаката като поредния акт на насилие, който нарушава споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.

Полицейската кола се е подпалила. Не е ясно дали сред жертвите има служители на реда.

Израелската армия засега не е коментирала случая.

Прекратяването на огъня, което влезе в сила през октомври миналата година, сложи край на продължилата две години война, предизвикана от нападението на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Израел обаче пое контрол върху повече от половината от ивицата - територия, която сега е обезлюдена.

"Хамас" на практика запазва контрола си върху останалата част от Газа.

От октомври досега Израел засили атаките си срещу силите за сигурност на ислямисткото движение, убивайки десетки хора.

Представители на "Хамас" обвиниха Израел в опит да предизвика хаос.

От своя страна, Израел казва, че има за цел да предотврати атаки от страна на палестински групировки.

След влизането в сила на примирието бяха убити повече от 750 палестинци и четирима израелски военнослужещи. Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно, че нарушават споразумението.

Жители на Газа също така твърдят, че израелските въоръжени сили разширяват зоната, която са окупирали - обвинения, които Израел отрича.

Най-малко трима души бяха убити вчера при израелски въздушен удар пред училище в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа. Израелски въздушен удар миналата седмица отне живота на четирима човека, сред които журналист на катарската телевизия "Ал Джазира".