Саудитска Арабия призовава Тръмп да прекрати блокадата на Ормузкия проток на фона на заплахи от Иран за втори стратегически морски маршрут, наричан „Портата на сълзите", пише "Дейли мейл".

Саудитска Арабия предупреди Доналд Тръмп, че Иран може да затвори останалите ключови петролни маршрути в Близкия изток като ответна мярка срещу наложената от САЩ морска блокада на Ормузкия проток.

Рияд се опасява, че Техеран може да използва съюзниците си – хутите в Йемен – за да наруши трафика през протока Баб ел-Мандеб, жизненоважен коридор, през който преминават около 10% от световната търговия между Азия и Европа през Суецкия канал.

Според „Уолстрийт джърнъл" Саудитска Арабия оказва нарастващ натиск върху Тръмп да прекрати блокадата на Ормуз и да се върне към преговори с Иран. Съветникът на върховния лидер на Иран Али Акбар Велаяти предупреди на 5 април, че страната разглежда Баб ел-Мандеб по същия начин, както Ормузкия проток.

„Ако Вашингтон дръзне да повтори глупавите си грешки, скоро ще разбере, че потокът на световната енергия и търговия може да бъде прекъснат с едно действие", заяви той.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също предупреди, че Техеран може да задуши трафика през Баб ел-Мандеб – на арабски „Порта на сълзите", известен с трудната навигация.

„Каква част от световните доставки на петрол, газ, пшеница, ориз и торове преминава през този проток? Кои държави и компании използват най-много този маршрут?", попита той на 3 април.

Протокът, широк едва около 29 километра в най-тясната си част, свързва Червено море с Аденския залив и е единственият морски път, който свързва петрола от Азия и Персийския залив със Суецкия канал и европейските пазари. През 2023 г. през него са преминавали над 9 милиона барела петрол дневно – почти всеки десети барел в света.

Кампанията на хутите през 2023–2024 г. вече намали този обем повече от наполовина – до около 4 милиона барела дневно, което принуди големи компании като Maersk да пренасочат корабите си около нос Добра надежда.

Саудитска Арабия успя да възстанови износа си до около 7 милиона барела дневно въпреки блокадата на Ормуз, транспортирайки петрол през сушата до Червено море. Затварянето на Баб ел-Мандеб обаче би застрашило този напредък.

Експерти предупреждават, че хутите имат капацитет да блокират протока, ако Иран реши да го направи.

Напрежението се засилва на фона на призиви от страна на престолонаследника Мохамед бин Салман към Тръмп да продължи военната кампания срещу Иран, определяйки я като „историческа възможност" за промяна на Близкия изток.

Междувременно блокадата на Ормуз предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари – цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел, а горивата в САЩ поскъпнаха значително.

Преговорите между САЩ и Иран се провалиха, но има възможност двете страни да се върнат на масата за разговори по-късно тази седмица под натиска на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив.

В същото време рязкото поскъпване на енергията доведе до ускоряване на инфлацията в САЩ, като цените на едро са нараснали с 4% на годишна база – най-голямото увеличение от над три години.