ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22661173 www.24chasa.bg

Запорожката АЕЦ e останала временно без външно захранване

2160
Запорожката атомна централа КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

Запорожката атомна електроцентрала е останала временно днес без външно електрозахранване от украинската мрежа, като подаването на ток е било възстановено след около час и половина, заяви украинската компания "Енергоатом", цитирана от Укринформ, съобщи БТА.

Прекъсването е настъпило вследствие на действия на руските сили, като в централата автоматично са се включили 19 резервни дизелови генератора, за да се поддържа безопасността на обекта, посочи украинското дружество.

От "Енергоатом" подчертаха, че функционирането на централата под руски контрол представлява постоянен риск за региона. От началото на пълномащабната война съоръжението е претърпяло 13 пълни прекъсвания на външното електрозахранване, както и множество критични ограничения.

В момента централата се захранва чрез линията "Феросплавна 1", докато основната Днепърска линия остава извън експлоатация от 24 март.

"Централата трябва да бъде върната под контрола на Украйна и на нейния законен оператор "Енергоатом" възможно най-скоро. Това е единственият начин да се предотврати сбъдването на най-лошия възможен сценарий за целия европейски континент", подчертаха от компанията.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В политиката е важно да вършиш работа, а не да си харесван. Вижте решенията на Деница Сачева за по-високи пенсии, доходи и живот (Видео)