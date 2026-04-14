Шефът на Мосад: Докато не падне режимът в Иран, мисията ни не е изпълнена

Шефът на „Мосад" Давид Барнеа заяви във вторник, че кампанията на Израел срещу Иран ще се счита за завършена едва с падането на режима, като отхвърли твърденията, че Израел е подвел американския президент Доналд Тръмп относно вероятността за бърз колапс.

„Нашата мисия все още не е изпълнена", каза Барнеа по време на церемония за Деня в памет на Холокоста в централата на „Мосад". „Не сме смятали, че тази мисия ще приключи веднага след края на бойните действия, а планирахме кампанията да продължи и след ударите в Техеран."

Той добави: „Ангажиментът ни ще бъде изпълнен едва когато този екстремен режим бъде заменен. Режим, който се стреми към нашето унищожение, не трябва да съществува. Няма да стоим безучастно пред нова екзистенциална заплаха — водени от принципа: никога повече."

Барнеа коментира и публикации, включително в „Ню Йорк Таймс", според които Израел е представил прекалено оптимистични оценки пред Вашингтон, че иранският режим може да се срине дни след началото на войната.

Според американски представители, цитирани в материала, Барнеа е предложил план, при който „Мосад" да помогне за мобилизирането на иранската опозиция с цел предизвикване на вълнения, които да доведат до падане на режима. Планът е бил представен на висши представители на администрацията на Тръмп по време на визита във Вашингтон през януари и е бил подкрепен от премиера Бенямин Нетаняху, пише ynetnews.

Въпреки скептицизма сред част от американските и израелските разузнавателни служби, според публикацията Нетаняху и Тръмп са вярвали, че ранни удари по иранското ръководство, съчетани с тайни операции, могат да предизвикат масово въстание и бърз край на конфликта.

Друг доклад посочва, че през февруари Нетаняху е представил на Тръмп военен план, според който Иран е уязвим не само на военни удари, но и на смяна на режима — оценка, отхвърлена от представители на ЦРУ като нереалистична. Планът е предполагал също, че балистичната ракетна програма на Иран може да бъде унищожена в рамките на седмици и че Техеран няма да може да отвърне съществено.

Изказванията на Барнеа изглеждат като опровержение на тези твърдения. Запознати източници подчертават, че той никога не е твърдял, че режимът ще падне по време на активните бойни действия, тъй като продължителните удари по-скоро биха възпрепятствали вътрешни бунтове. Вместо това стратегията е предвиждала по-дългосрочни усилия — потенциално с продължителност от месеци — след края на войната.

Някои елементи от плана не са били реализирани, включително възможното участие на кюрдски сили. Според информации турският президент Реджеп Тайип Ердоган се е противопоставил, опасявайки се, че това може да насърчи кюрдски групи и да застраши стабилността на Турция, и е призовал Тръмп да блокира инициативата.

Остават въпроси относно източника на изтичането на информация, довела до тези публикации. Част от официалните лица смятат, че тя идва от израелската армия, докато други я свързват с обкръжението на Нетаняху или с американски представители, противопоставящи се на войната.

Барнеа засегна и напрежението между „Мосад" и израелската армия в началото на конфликта, когато имаше съобщения за разногласия относно ролята на агенцията. Въпреки че похвали Израелските отбранителни сили, той подчерта, че разузнавателната информация на „Мосад" от дълбочина в Техеран е позволила прецизни въздушни удари срещу заплахи за израелските граждани.

„Четиридесет дни интензивни бойни действия доведоха до изключително значими резултати", каза той, като посочи нанесените щети върху възможностите на Иран и неутрализирането на заплахи срещу Израел.