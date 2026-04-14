17 страни зоват Израел и Ливан: Използвайте мирните преговори във Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седемнадесет държави, сред които Франция и Великобритания, призоваха днес Ливан и Израел да се "възползват от възможността", предоставена от преките мирни преговори с посредничеството на САЩ във Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Приветстваме инициативата на (ливанския) президент (Жозеф) Аун за започване на преки преговори с Израел и факта, че Израел се съгласи да започне тези преговори с посредничеството на САЩ. Призоваваме двете страни да се възползват от възможността", се казва в съвместно изявление на 17-те държави.

Освен Франция и Великобритания, останалите страни, подписали призива, са Австралия, Белгия, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Гърция, Исландия, Люксембург, Малта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Изявлението бе разпространено малко преди началото на преговорите между израелския посланик Йехиел Лайтер и ливанския посланик Нада Хамаде Моауад, както и американския посланик в Ливан Мишел Иса, с посредничеството на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.