Откриха български пресцентър в Болградската гимназия за развитие на ученическа журналистика

Българският училищен пресцентър „БГ-Фокус" беше открит днес, 14 април, в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски" в Украйна в рамките на тържествата по повод патронния празник на учебното заведение и 205-ата годишнина от рождението на Георги Стойков Раковски.

Откриването започна пред входа на пресцентъра, където водещите определиха новото пространство като място за слово, знание и обмен на идеи.

Символичното прерязване на лентата беше извършено от директора на гимназията Снежана Скорич, генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов и генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

На събитието присъстваха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев, ректорът на Измаилския държавен хуманитарен университет Ярослав Кичук, изпълнителният директор на сдружение „Музикаутор" Иван Димитров, ръководителят на звукозаписното студио „Фифт Дигрий Саунд" Николай Маджаров и командированият преподавател по история и култура на българския народ в Управление на образованието на район Тараклия, Молдова, Иво Христов.

По време на церемонията генералният директор на БТА Кирил Вълчев обяви откриването на 45-ия национален пресклуб на агенцията в Болград, който ще подпомага дейността на новия пресцентър. Той посочи, че БТА поема ангажимент безвъзмездно да обучава ученици по журналистика, да съдейства за създаването и разпространението на новини и да организира събития.

Проектът е реализиран от организацията „Събуждане" към гимназията по предложение на Генералното консулство на България в Одеса и е одобрен от Министерството на външните работи на България в изпълнение на РМС № 729 от 30 октомври 2025 г. и във връзка с ПМС № 224 от 30 октомври 2025 г., в рамките на програмите за подпомагане на българските общности в чужбина.

„С откриването на българския пресцентър „БГ-Фокус" поставяме началото на инициатива, която ще даде възможност на младите хора да развиват своите умения и да бъдат активна част от съвременната информационна среда", посочиха водещите.

В рамките на събитието ученици представиха своите очаквания от новото пространство. „Мечтая да стана журналистка и да разказвам истинските истории на хората", каза една от гимназистките.

Учениците Ксения Перели, Елена Колпакчи и Наталия Статова ще участват в подготовката и разпространението на новини от Болградската гимназия за Българската телеграфна агенция.

„Тук ще се учим да говорим отговорно и да търсим истината", заявиха ученици по време на представянето.

По време на церемонията беше изразена благодарност към Генералното консулство на България в Одеса за подкрепата при реализирането на проекта, както и към БТА за медийната подкрепа и вниманието към българските общности в чужбина.

Откриването на пресцентъра е част от програмата на празничния ден, в рамките на който по-рано се състоя поднасяне на цветя пред паметника на Георги Стойков Раковски, както и представяне на новия химн на гимназията.

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви откриването на 45-ия национален пресклуб на БТА в Болград, Украйна, който ще подпомага новия български пресцентър „БГ-Фокус" в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски". БТА поема ангажимент безвъзмездно да обучава ученици на гимназията по журналистика, да подпомага създаването и разпространението на новини и да организира събития. Това разширява досегашната активност на Aгенцията, която вече значително е увеличила броя публикации за Болград и гимназията през последните години, отбеляза Кирил Вълчев в словото си по време на празника на гимназията, който се чества в деня на 205-ата годишнина от рождението на патрона ѝ Георги Раковски.

„Христос воскресе! 45-ият национален пресклуб на БТА е в Болград за подпомагане на финансирания от България пресцентър „БГ-Фокус" в Болградската гимназия", заяви Вълчев.

„Национален пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Болград ще подпомага дейността на Българския пресцентър „БГ-Фокус" в Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски", който се открива на празника на гимназията на деня на 205-ата годишнина от рождението на патрона ѝ Георги Раковски. Това става с партньорството на Министерството на външните работи и Генералното консулство на България в Одеса, които осигуриха финансирането на изграждането на пресцентъра по проект на Болградското районно обединение на гражданите, учителите и учениците „Събуждане" по Програмата за подпомагане на организациите на български общности на Министерския съвет на Република България", обясни генералният директор на БТА.

„Националната информационна агенция на България вече има други 44 национални пресклуба, които осигуряват фокусирана върху България и Европейския съюз (ЕС) информация, новини за българите в страната и по света и приобщаване към общите разговори в България и ЕС. Всеки месец БТА представя едновременно чрез онлайн връзка във всички пресклубове новия брой на списание ЛИК, както и периодично организира в пресклубовете конференции, обучения и други събития по различни теми, включително с партньорството на Европейския парламент и Европейската комисия. Пресклубовете, които са и кореспондентски бюра на националната информационна агенция на България се намират в България във всички 27 областни центрове и 6 в необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян, а 9 са извън страната - в Анкара (Турция), Атина (Гърция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония), Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстьн в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" по време на плаванията му go Антарктида и назад, както и Национален пресклуб на книгата по време на панаирите на книгите в различни градове на България", припомни Кирил Вълчев.

По отношение на новия пресклуб на БТА в Болград той отбеляза, че Агенцията безвъзмездно ще подпомага преподавателите и учениците в Болградската гимназия да използват пълноценно изградения с помощта на България и личните усилия на българския генерален консул в Одеса Светослав Иванов пресцентър, така че той да има постоянна дейност чрез обучения в областта на журналистиката, предаване на новини както от България за българите в Болград, така и от българската общност в региона на Болград, а също и чрез организиране на събития.

„Припомням, че през 2024 г. БТА организира именно в Болградската гимназия един от разговорите от XIX-ата световна среща на българските медии. Така БТА ще допринесе да бъде осигурено устойчиво изпълнение на целта на финансирания от България проект, която включва приобщаване на бесарабските българи към българския дигитален свят, организиране на пресконференции с ученици, учители от Украйна, Молдова и България, събиране и разпространение на актуална информация, свързана с популяризирането на българския език и българската култура и други. Помощта ще става и чрез Националния пресклуб на БТА в Одеса, открит през 2023 г. с постоянен кореспондент на Агенцията Светлана Драгнева", заяви Вълчев.

„Благодарение на кореспондентското бюро и създадената преди 5 години редакция за новини от българите в чужбина „БГ Свят" публикациите в БТА за Болград постоянно нарастват значително - от между 2 и 12 годишно в периода 2013 г. и 2020 г. до 13 през 2021 г., 182 през 2022 г., 150 през 2023 г., 397 през 2024 г. и 673 през 2025 г., като от началото на 2026 г. до сега са вече 112. Така публикациите на БТА, в които пише за Болград от 2013 г. досега са 1 567, от които за последните 5 години са 1 527 при само 40 през предишните 8 години. От тези публикации 480 са свързани с Болградската гимназия като между 2013 г. и 2020 г. има години без нито една публикация и най-много 10, а от 2 публикации през 2021 г. те стават през 2022 г. 34, през 2023 г. са 48, през 2024 г. са 129, през 2025 г. са 190, а от началото на 2026 г. досега са 61 или през последните 5 години са 464 на фона на 16 за предишните 8 години", отчете генералният директор на БТА.

Той цитира и адресирано до него писмо от министъра на външните работи Надежда Нейнски, с което тя приема неговото предложение за използване на българския пресцентър „БГ-Фокус" в Болградската гимназия като национален пресклуб на БТА: „Вярваме, че взаимодействието с БТА ще допринесе не само за устойчивостта на проекта във времето, но и за неговото развитие и разрастване в тематичен и съдържателен план. Ангажирането на ученици от Болградската гимназия като автори на БТА и кореспонденти от Украйна ще подпомогне съществено създаването на по-тесни връзки и ще съдейства на учениците в бъдещата им професионална реализация", пише министърът на външните работи Надежда Нейнски.

„С подпомагането на пресцентъра в Болградката гимназия БТА ще допринася и за изпълнението на целта, залегнала в подписания на 30.03.2026 г. Протокол между министерствата на образованието и науката на България и Украйна, „да бъде осигурена реализацията на правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към българското национално малцинство, да получават образование на български език, да изучават български език, литература, национална история и традиции чрез подпомагане на функционирането на образователна институция на българската общност в Украйна, за да се запазят статутът и уникалният характер на Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски". Подписалият протокола български министър на образованието и науката Сергей Игнатов изрази благодарността на България към Украйна за гарантирането на по-нататъшното изучаване и преподаване на български език, история, география, традиции от 1. до 12. клас, както и за възможността да се организират подготвителни курсове (групи) за изучаване на български език за ученици, които кандидатстват за прием в първи клас", обясни генералният директор на Агенцията.

„Помощта от БТА за пресцентъра в Болградската гимназия е в изпълнение на предвиденото в чл. 5 Протокола, че "страните насърчават участието на ученици и педагогически специалисти от Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски" в международни проекти, семинари, конференции, фестивали, конкурси", както и "сътрудничеството на гимназията с образователни и други институции на Република България и Украйна", отбеляза още той.

„БТА е готова да осигурява и практики в Агенцията в България за ученици от Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски", което е залегнало в чл. 4 на Протокола. Тези практики за учениците могат да се превърнат и в основа за житейски избор на професия в сферата на журналистиката и филологията, за който могат да помогнат и разясненията за възможностите за висше образование в България на отзовалия се на поканата на БТА да дойде в Болград за днешния училищен празник проф. Георги Вълчев - ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", чийто първи ректор е възпитаникът на Болградската гимназия акад. Александър Теодоров - Балан", обясни Вълчев.

По думите му откриването на медийното средище на деня на 205-ата годишнина от рождението на Георги Раковски е символно, понеже това е една от най-ярките фигури в българската журналистика през Възраждането. „Символно е и събирането ни по повод новия пресцентър през този април, в който се навършват 180 години от излизането на първия брой на първия български вестник „Български орел", издаден през 1846 г. от Иван Богоров в германския град Лайпциг. В продължение на девет години от 1857 г. до 1865 г. Раковски издава общо четири вестника и едно списание, от които общо излизат 92 броя - вестниците „Българска дневница", „Дунавски лебед", „Будущност" и „Бранител" и списание „Българска старина". Изследователят Румен Скрински казва, че в „Дунавски лебед" „информацията винаги е най-бърза, най-достоверна, плътно аргументирана и даваща по-ярка светлина върху съответната проблематика в балкански и общоевропейски контекст", което за кратко време го превръща във „вестник – пример за тогавашните издания", който както и останалите издания на Раковски има „поразително въздействие", коментира генералният директор на БТА в своето слово.

„Впрочем със съдействието на Одеското българско настоятелство Раковски прави неуспешни опити да започне издаването на български вестник и в Одеса. Този пример в журналистиката на идеолога на Освобождението на България можем да пожелаем да бъде следван и тук в новия пресцентър в Болградската гимназия, в чието създаване през 1858 г. важно участие има и самият Раковски и затова училището заслужено от 1999 г. носи неговото име. За този „славен герой" се пее и в новия химн на училището „Напред, наша Болградска гимназия!", създаден в рамките на националната инициатива на „Музикаутор" „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът", на която БТА е медиен партньор от самото ѝ начало преди пет години. За представянето на химна в Болград Агенцията покани изпълнителния директор на "Музикаутор" Иван Димитров и ще домакинства на ученици от гимназията за концерта с новите химни на десет училища през юни в Народния театър в София", обяви Кирил Вълчев.

„Пример за подражание всъщност е и самата многолика личност на Раковски - писател и поет, публицист и журналист, издател, историк и етнограф, учител, полиглот, затворник, адвокат, търговец на оръжие, войвода, създател на армия - първата българска легия, политик. Този "мечтател безумен, образ невъзможен, на тъмна епоха син бодър, тревожен ..." има "живот целий един блян", както пише Иван Вазов, който в стихотворението за Раковски от цикъла от 12 оди "Епопея на забравените" също отбелязва неговата сила като журналист и публицист: "И ту с перо остро, ту с гореща реч надеждите сейше наблиз и далеч. Един само буден сред толкова спящи, ти един за всички като демон бдящи ..." Надяваме се, че остри пера и гореща реч ще държат будни много българи наблизо и далеч и в този нов дом на българското слово в Болградската гимназия, изграден с помощта на бдящата за българите тук България, чието знаме в бяло, зелено и червено за първи път през 1853 г. развява също патронът на гимназията Раковски", заяви генералният директор на БТА.

„Защото ролята на журналиста е да светва просвещение и разпръсква мрака, ако перифразираме стихотворението „Изпроводяк на едного българина из Одеса" на завършилия училище и после Одеската духовна семинария през 1849 г. български поет, композитор и педагог Добри Чинтулов, чиито песни „Къде си, вярна ти любов народна?", „Стани, стани, юнак балкански" и „Вятър ечи, Балкан стене" пеят борците за свобода на България през Априлското въстание през 1876 г., от което този месец отбелязваме 150 години, а на входа на Болградската гимназия за 120-ата годишнина е поставена паметна плоча за включилите се във въстанието бесарабски българи. В памет на Чинтулов, от чиято смърт на 8 април 1886 г. отново през този април се навършват 140 години, утре по инициатива на БТА и с организацията на Генералното консулство на България в Одеса ще поставим паметна плоча в Одеската духовна семинария, в която е получил духа, изпълнил песните му. Дух, който българите, където и да сме по света, пазим да блести като "искра любородна", възпята от Чинтулов, което показваме и с това ново българско медийно средище на пресцентъра "БГ-Фокус", подпомаган и от БТА в партньорство с Министерството на външните работи и Генералното консулство на България в Одеса", каза още в словото си Кирил Вълчев.

„Това е и още един израз на съпричастността на българите в България към българите в Украйна, на които от душа желаем час по-скоро да свърши войната и да заживеят в мир. Надежда, с която запалихме свещ в Болградската църква "Преображение Господне" днес на Светли вторник от Светлата седмица след Великден, в която славим във висините Богу с молитва да даде на земята мир и между човеците благоволение!", каза в заключение той.

Днес беше направен и звукозапис на новия училищен химн на Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски" в Болград от изпълнителния директор на сдружение „Музикаутор" Иван Димитров и ръководителя на звукозаписното студио „Фифт Дигрий Саунд" Николай Маджаров.

Паралелно Българската телеграфна агенция засне видеоклип с изпълнението на химна. Видеото се реализира от Христо Касабов, ръководител на отдел „Фоторепортери" в БТА. Аудио и видеозаписите се случиха по време на тържествата по повод патронния празник на учебното заведение и 205-ата годишнина от рождението на Георги Раковски.

Записът е осъществен с участието на ученици от гимназията и двама родители след предварително проведени репетиции, започнали на 5 март. Участниците предварително са се запознали с текста и музиката на произведението и са подготвили сценичното му изпълнение.

Химнът „Напред, наша Болградска гимназия" е създаден от творчески екип с автор на музиката Ивайло Методиев Терзиев и текст на Ирина Декова. Песента е избрана от педагогическия колектив на гимназията измежду няколко проекта, разработени в рамките на инициативата.

Изборът е мотивиран от посланията на произведението, насочени към изграждане на нравствени ценности, уважение към учителския труд и съхраняване на българската духовност сред младите хора, каза по-рано пред БТА заместник-директорът по учебно-методическата дейност на Болградската гимназия „Георги Раковски" в Украйна Наталия Кара.

Инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът", организирана от сдружение „Музикаутор", има за цел създаването на оригинални училищни песни и химни за български учебни заведения, включително извън пределите на България, като чрез музиката се насърчава съхраняването на българската културна и духовна идентичност.

Българската телеграфна агенция (БТА) е медиен партньор на инициативата от създаването ѝ през 2021 г., заедно с Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов", Народния театър „Иван Вазов" и Столичната община.