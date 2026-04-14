Светът скочи срещу Тръмп за снимката му като Христос, той се защити - бил лекар, не Божият син (Обзор)

Богохулство и абсолютно прекрачване на всякакви граници - това бяха повечето реакции, след като Доналд Тръмп си пусна снимка като Иисус Христос, генерирана с изкуствен интелект.

Изображението, което американският президент публикува в “Трут соушъл”, бързо беше изтрито след вълна от критики по цял свят. Пред “Дейли мейл” теологът Масимо Фаджоли не скри възмущението си от снимката, на която Тръмп изглежда заобиколен от божествена светлина, изцелявайки болен човек, прикован на легло, докато на заден план са типични американски символи - знамето, военни, ветеран, Статуята на свободата.

Фаджоли разкритикува и словесните нападки на Тръмп към папа Лъв XIV, след като главата на Римокатолическата църква осъди войната в Близкия изток и посочи, че Бог не чува молитвите на онези, чиито ръце са изцапани с кръв. Тръмп от своя страна обвини папа Лъв XIV, че води “ужасна външна политика”, и дори отбеляза, че избирането му като наследник на покойния папа Франциск е станало единствено благодарение на това, че той отново се е завърнал в Белия дом.

Републиканецът си позволи доста груб език - наред с критики за това, че не разбира защо папата е “окей с това Иран да има ядрено оръжие”, той посочи, че Лъв XIV бил силно повлиян от “неудачника” Дейвид Акселрод - бивш съветник на Барак Обама. Фаджоли отбеляза, че “дори Хитлер или Мусолини не са атакували папата толкова директно и публично” по време на Втората световна война, когато са опитвали да привлекат на своя страна покойния папа Пий XII. Италианската премиерка Джорджа Мелони, която по принцип поддържа добри връзки с Вашингтон като десен политик, също порица Тръмп: “Смятам думите му за неприемливи, папата е глава на Католическата църква, нормално е да зове за мир”. Дори Иран се застъпи за Лъв XIV, като президентът Масуд Пезешкиан заяви: “Осъждаме обидите към Негово Превъзходителство”, а снимката с изкуствен интелект на Тръмп нарече “опорочаване на Иисус, пророка на мира и на братството”.

Тръмп отрече да се изобразява като Иисус на снимката и обясни, че фотосът го представя като “лекар”, тъй като той помагал на хората. Въпреки уточнението президентът отнесе много критики дори от видни консерватори от САЩ, както и от християнски общности, определяйки публикацията за явен нарцисизъм и поругаване на образа на Христос.