Ердоган поздрави Мадяр по телефона: Имаме споделена история и култура

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и вероятният бъдещ премиер на Унгария Петер Мадяр обсъдиха в телефонен разговор днес бъдещето на двустранните отношения, както и регионални и световни теми, предаде Анадолската агенция, като се позова на съобщение на Дирекцията по комуникации към турското президентство.

Ердоган и Мадяр направиха преглед на двустранните отношения, като Ердоган подчерта, че връзката между двете държави черпи сили от „споделената история и култура". Той е изразил увереност, че сътрудничеството между Турция и Унгария – както на двустранно ниво, така и на международни платформи – ще напредне още повече в следващите дни.

Ердоган също така е подчертал значението на укрепването на съществуващото стратегическо партньорство между страните. Той е допълнил, че двете държави имат за цел да задълбочат сътрудничеството си и е подчертал, че НАТО, в която членуват и двете страни, допринася за „регионалния и глобален мир".

По време на телефонния разговор Ердоган е поздравил Мадяр за успеха му на парламентарните избори в Унгария в неделя.

След като партията на Мадяр ТИСА поведе значително пред действащия унгарски премиер Виктор Орбан на изборите в неделя, Орбан призна поражението, като заяви: „Ще служим на нацията си от опозицията", отбелязва Анадолската агенция.