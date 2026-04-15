Безплатен ток в неделя в Англия, ако пестиш през седмицата

Обединеното кралство става първата европейска държава, която във време на енергийна криза се опитва да не изключва вятърни и слънчеви централи

Хиляди семейства и фирми във Великобритания ще получат безплатен ток през задаващите се топли уикенди, ако намалят потреблението си в делнични дни. Това става възможно, след като националният енергиен оператор на страната NESO разреши на доставчиците на електроенергия да тестват нова, по-гъвкава система за работа в периоди на свръхпроизводство на ток от възобновяеми източници.

Обикновено до такова се стига през пролетта, когато има изобилие от вятър, вода и слънце, а потреблението на енергия намалява. И тъй като енергийните системи в Европа все още не са достатъчно развити да я пренасочват или съхраняват за моменти, когато климатичните условия не са толкова добри,

огромни количества от нея се губят всяка година

Затова британският енергиен регулатор отдавна търси начин как да избегне това да се случва. Бяха правени опити с по-ниски тарифи на тока в дни на свръхпроизводство, но пак се стигаше до изключване на мощности.

Сега хората в Англия са призовани да избягват използването на електроенергия в пиковите часове между 16 и 19 часа в делнични дни и да извършват енергоемки дейности като зареждане на електрически автомобили, пране, готвене, чистене и косене на градината в неделя. Колкото повече от потреблението си пренасочат към уикенда, толкова по-дълго време ще имат безплатен ток в края на седмицата. Един от доставчиците съобщи, че при 50% намаление ще могат да разчитат на 16 безплатни часа в неделя. Условието обаче е потребителите да имат от така наречените умни електромери, които отчитат в реално време консумацията на електроенергия и подават информация за нея към доставчиците. Също така трябва да се регистрират онлайн към фирмата, която ги снабдява с ток, че искат да се включат в програмата за пестене.

Разчети са показали, че ако тя се окаже успешна, домакинствата ще намалят битовите си сметки за ток и газ с около 100 паунда годишно и по този начин частично ще редуцират очакваното им увеличение от 288 паунда заради войната в Близкия изток. Ще се свият и

големите разходи, които държавата прави

при изключването на вятърни и соларни централи. Евронюз съобщи, че миналата година Великобритания е изгубила 1,47 милиарда паунда (около 1,78 милиарда евро) от подобни спирания и тя не е единствената. В Германия например разходите за компенсации за ограничаване на възобновяемата енергия са били 435 милиона евро въпреки предприети мерки, които са намалили тези плащания с 22% спрямо 2024 г. Във Франция и Испания също често се стига до ограничаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници, тъй като преносните мрежи не позволяват тя да се изнася към други части на Европа.

В летен слънчев следобед испанските соларни паркове произвеждат много повече ток, отколкото страната потребява, но северните части на континента не могат да се възползват от този излишък, коментира Блумбърг. Според медията това е част от енергийния парадокс, който подкопава конкурентоспособността на ЕС и енергийната сигурност на региона. Европейските държави със забележителна скорост са изградили нови мощности за зелена енергия, но

заради липсата на достатъчно интерконектори между тях енергийният потенциал остава неизползван

Засега само половината от него се реализира.

Освен това след началото на войната в Иран и непрекъснато растящите цени на горивата се наблюдава още по-голям интерес към електроенергията от възобновяеми източници, даваща независимост. Дори на дъждовния остров продажбата на слънчеви панели се е увеличила с 50%.