US блокадата на иранските пристанища включва над 10 000 военни, десетки кораби и самолети

Над десет хиляди американски военни моряци, морски пехотинци и летци, над десетина военни кораба и десетки самолети изпълняват мисията за блокада на корабите влизащи и излизащи от ирански пристанища, заяви Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

През първите 24 часа нито един кораб не е успял да премине през блокадата, а шест търговски кораба са изпълнили указанията на американските сили, се добавя в изявлението, цитирано от БТА.

Наложените ограничителни мерки важат за плавателни съдове от всички държави, които влизат или излизат от ирански пристанища и крайбрежни райони.

Американските сили подкрепят свободата на мореплаване на кораби, преминаващи транзитно през Ормузкия проток или които не плават от или към ирански пристанища, уточни СЕНТКОМ.