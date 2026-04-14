Мелони: Италия няма да поднови договора за военно сътрудничество с Израел от 2003 г.

Италианското правителство "суспендира автоматичното подновяване" на споразумението за отбрана между Италия и Израел, заяви днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес и от АНСА.

Консервативното правителство на Мелони е един от най-близките съюзници на Израел в Европа, но през последните седмици то разкритикува израелските нападения срещу Ливан, отбелязва Ройтерс. Сред засегнатите при атаките са италиански военнослужещи, разположени там в рамките на мандат на ООН.

"Предвид ситуацията, правителството реши да суспендира автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел", заяви Мелони пред журналисти по време на посещение в северния град Верона, където присъства на конференция на винопроизводителите.

Източник от италианското министерство на отбраната заяви, че една от последиците е, че Италия вече няма да провежда съвместни военни обучения с Израел, пише БТА.

Мелони е взела това решение вчера заедно с външния министър Антонио Таяни и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и с вицепремиера Матео Салвини, съобщи източникът, запазвайки правото си на анонимност.

Сътрудничеството във военната и отбранителната сфера е в основата на договора между Италия и Израел, чието автоматично подновяване италианското правителство обяви, че ще спре.

Той се състои от 11 члена и влезе в сила на 13 април 2016 г. за срок от пет години. После беше удължен за още пет години, както предвижда неговият член 9, който допуска автоматично подновяване, освен ако една от страните не реши друго.

До договора се стигна след подписване на меморандум между двете държави. Той беше парафиран в Париж на 16 юни 2003 г. от тогавашните министри на отбраната Антонио Мартино и Шаул Мофаз в контекста на засилване на отношенията между двете страни, особено след посещението в Тел Авив на тогавашния премиер на Италия Силвио Берлускони.

В обхвата на споразумението попадат внос, износ и транзит на въоръжение; хуманитарни операции; организация на въоръжените сили, структура и оборудване на военни части, управление на персонала; обучение и подготовка на военен персонал; екологични въпроси и контрол на замърсяването, причинено от военни съоръжения; обмен на официални посещения между представители на двете министерства; обмен на опит между експерти; тренировъчни дейности и учения; участие на наблюдатели във военни учения; контакти между военни и отбранителни институции; курсове и конференции; консултации и срещи; посещения на военноморски и въздушни единици и военни съоръжения; обмен на информация и обучителни публикации; културни и спортни дейности; обмен на технически данни, информация и оборудване; научноизследователска и развойна дейност и производство във военната сфера; индустриални изследвания, развитие и производство на проекти и материали.

В областта на отбранителната индустрия договорът предвиждаше обмен на техническа информация между съответните индустрии, както и улесняване на издаването на експортни лицензи.