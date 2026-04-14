Тръмп: Преговорите с Иран може да се възобновят в идните дни

Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат възобновени през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, посочи Тръмп в интервю за "Ню Йорк Таймс".

Той подчерта, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши „страхотна работа“ по време на преговорите.

„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, каза Тръмп.