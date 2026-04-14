Двама гърци са арестувани за издигане на гръцко знаме с византийския орел в „Света София"в Истанбул

Двама гръцки граждани бяха задържани от турските власти, след като развяха гръцко знаме с византийския двуглав орел в храма "Света София" в Истанбул.

Инцидентът е станал в рамките на посещение на двамата мъже като туристи в емблематичния обект, който днес функционира като действаща джамия. Според информация от местни медии, действията им са били възприети като провокация, предвид религиозния характер на мястото и историческата символика на знамето.

Служители на реда са реагирали незабавно и са задържали двамата на място. Очаква се срещу тях да бъдат повдигнати обвинения, свързани с нарушаване на обществения ред и неуважение към религиозен обект.

Случаят предизвика реакции както в Турция, така и в Гърция, като отново постави акцент върху чувствителността около статута на „Света София". Храмът има дълга и сложна история – първоначално изграден като християнска катедрала през VI век, по-късно превърнат в джамия след османското завоевание, а през XX век функционирал като музей, преди отново да бъде обявен за джамия през 2020 г.

До момента няма официална информация за състоянието на задържаните или за евентуални дипломатически реакции между двете държави.