Новите правила за пътуване в ЕС предизвикаха хаос по летищата в Европа

Британски пътници търпят дълги закъснения заради новите гранични правила на ЕС, които оставиха семейства с малки деца блокирани в чужбина. Системата за вход/изход (EES) изисква пътниците от страни извън ЕС, включително Обединеното кралство, да предоставят пръстови отпечатъци и снимки при влизане в Шенгенското пространство.

Пътуващите из Европа бяха засегнати от закъснения и отменени полети през уикенда, като на летища като Женева, Лисабон и Малта се образуваха дълги опашки на паспортния контрол, пише "Дейли Мейл".

Десетки пътници бяха блокирани на летище „Линате" в Милано и не успяха да се приберат във Великобритания заради огромни опашки на граничния контрол, предизвикани от новите правила на ЕС.

Около 100 клиенти на easyJet пропуснали полет до Манчестър, след като чакали с часове, а някои припадали и повръщали заради жегата и напрежението. Полетът излетял почти празен, тъй като екипажът достигнал лимита на работното си време.

Засегнатите разказват, че са били оставени без помощ, пренасочвани с часове и принудени да плащат сами за нови билети и настаняване. Някои чакат с дни за нов полет, често до различно летище от първоначално планираното.

От easyJet заявиха, че ситуацията е извън техен контрол, но признаха, че забавянията са „неприемливи". Компанията твърди, че е предупредила клиентите да идват по-рано заради новите проверки.

Хаосът идва на фона на въвеждането на новата дигитална гранична система в ЕС, която вече причинява сериозни затруднения на пътниците в цяла Европа.