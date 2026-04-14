Обявиха въздушна тревога в Одеска област след откриването на 45-ия пресклуб на БТА

След като генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев обяви откриването на 45-ия национален пресклуб на БТА - в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, който ще подпомага новия пресцентър „БГ-ФОКУС“ към гимназията, в южната част на украинската Одеска област бе обявена въздушна тревога. Сирените бяха задействани в 13:50 часа (и българско време), а отбой бе даден след около 25 минути.

Събитието в Болградската гимназия е в рамките на честването на 205-ата годишнина от рождението на патрона на гимназията Георги Раковски.

Това става с партньорството на Министерството на външните работи и Генералното консулство на България в Одеса, които осигуриха финансирането на изграждането на пресцентъра по проект на Болградското районно обединение на гражданите, учителите и учениците от организацията „Събуждане“ по Програмата за подпомагане на организациите на български общности на Министерския съвет на Република България“, каза генералният директор на БТА.

Официална българска делегация участва в тържествата на учебното заведение в състав: Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса, Райна Манджукова – изпълнителен директор на ИАБЧ, Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, проф. д-р Георги Вълчев – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и Иван Димитров – изпълнителен директор на сдружение „Музикаутор“.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилския и Белгородднестровския район.