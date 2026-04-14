Зеленски е на посещение в Норвегия

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна тази вечер на посещение в Норвегия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Самият Зеленски съобщи това в Телеграм.

"Пристигнах в Осло. Планирани са важни срещи, както и подписването на двустранен документ, който ще помогне за укрепване на нашата сигурност. Предстоят ми срещи с (норвежкия) премиер Юнас Гар Стьоре, с престолонаследника Хокон и с депутати. Продължаваме активната дипломация с нашите партньори, за да защитим живота на хората (в Украйна) и да постигнем истински и гарантиран мир", написа Зеленски.

По-рано днес украинският президент посети Германия, където договори с канцлера Фридрих Мерц разширяване на сътрудничеството в сферата на отбраната, включително съвместно производство на дронове.