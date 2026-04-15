Лавров: Отношенията между Русия и Китай стабилизират света

Отношенията между Русия и Китай играят стабилизираща роля в международните дела и имат все по-голямо значение за преобладаващата част от света, заяви руският външен министър Сергей Лавров на среща с китайския президент Си Цзинпин в Пекин, цитиран от ТАСС.

"Отношенията между Русия и Китай играят ролята на стабилизатор в международните дела. Тяхното значение се засилва все повече и повече за останалия свят, за преобладаващата част от света, която не иска проблеми и турболеции, а спокойни условия за устойчиво развитие", подчерта руският дипломат.

Лавров отбеляза, че чрез своето сътрудничество руският държавен глава Владимир Путин и китайският президент Си Цзинпин "демонстрират високата устойчивост към сътресенията, които са обхванали съвременния свят, както в икономически, така и в геополитически план и за съжаление тези противоречия все повече придобиват военно измерение".

Освен това Лавров информира Си за срещата си с китайския външен министър Ван И и по-конкретно за обсъжданата подготовка за визита на Путин в Китай, предава БТА.