Украйна ще произвежда дронове в Норвегия

Осло и Киев ще засилят сътрудничеството си в областта на отбраната, включително чрез съвместното производство на дронове, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на норвежкото правителство.

Двете страни се споразумяха Норвегия да подпомогне производството на безпилотни летателни апарати в Украйна в замяна на споделянето на информация и технологии, пише в изявлението. Украински дронове ще се произвеждат и на територията на Норвегия.

По-рано във вторник украинският президент пристигна на официална визита в Осло.

"Може да почерпим опита, който Украйна трупа в тази трудно печелена борба срещу руската агресия", заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре на съвместна пресконференция със Зеленски. "Жизненоважно е да се учим от този опит", подчерта Стьоре.

Норвегия е твърд поддръжник на Украйна, редом с останалите скандинавски и балтийски страни. Правителството на Стьоре разработи дългосрочен план за подкрепа на Киев, който бе подкрепен от всички партии в норвежкия парламент. Помощта, която Норвегия ще предостави на Украйна в периода 2023 – 2030 г., възлиза на 8 млрд. долара. Това нарежа Осло сред най-щедрите спонсори на Киев на глава от населението.

Преди да пристигне в Норвегия, Зеленски се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, като двамата лидери обявиха нови планове за сътрудничество в отбранителния сектор. Плановете включват и споразумение за съвместно производство на дронове, което по думите на Зеленски може да бъде най-голямото по рода си в Европа, пише БТА.