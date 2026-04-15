Мерц: Германия ще помогне на Африка да се справи с тежките последици от войната в Иран

Германия ще помогне на Африка да се справи с последиците от войната в Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на среща с председателя на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф в Берлин, предаде ДПА.

Мерц отбеляза, че разрушаването на енергийна инфраструктура в Персийския залив, затварянето на Ормузкия проток и последвалото рязко повишаване на цените на горивата и торовете имат тежко отражение върху Африка. Канцлерът добави, че последиците за континента са дори по-сериозни, отколкото за Германия, предвид "тесните търговски връзки на Африка с Близкия изток".

По думите на Мерц Германия и Европа ще подпомогнат африканските държави да станат по-независими в икономическо и енергийно отношение.

Мерц и Юсуф се срещнаха в навечерието на започващата днес в Берлин Трета международна конференция за Судан.

Германският лидер увери председателя на Комисията на Африканския съюз, че Берлин ще се присъединява към усилията за постигане на мир в Судан, който от години е разкъсван от кръвопролитна гражданска война. Мерц отбеляза, над 20 милиона суданци - почти половината от населението на страната, са засегнати от сериозен недостиг на храна и живеят в условията най-тежката хуманитарна криза в света.

Германия ще подкрепи Египет, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и САЩ в опитите за прекратяване на огъня, добави германският канцлер.

Според Юсуф конференцията в Германия ще гарантира, че "страданията на хората в Судан" няма да бъдат забравени, докато светът е фокусиран върху Украйна, Иран и други кризи. Африканският съюз ще работи за установяването на диалог, добави Юсуф.

Африканският съюз е основан през 2002 г. като наследник на Организацията за африканско единство. В Африканския съюз членуват всички 54 държави на континента. През септември 2023 г. Африканският съюз стана пълноправен член на Г-20.