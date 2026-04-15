МААЕ: Северна Корея засилва ядрения си капацитет

Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ Снимка: СНИМКА: Туитър/@rafaelmgrossi

Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядреният надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави, предава БТА.

