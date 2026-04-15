МААЕ: Северна Корея засилва ядрения си капацитет

Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядреният надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави, предава БТА.