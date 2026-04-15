Северна Корея: Не сме заплаха, ядрената ни програма е отбранителна

Ким Чен Ун Снимка: Архив

Пхенян осъди като "сериозна провокация" най-новия годишен дипломатически доклад на Япония, в който Северна Корея е определена като "заплаха", предаде Ройтерс.

Известният като "Синята книга" доклад всяка година представя официалните външнополитически позиции на Токио.

Представител на севернокорейското външно министерство заяви, че начинът, по който е описан ядреният арсенал на Пхенян в тазгодишния доклад, представлява "сериозна провокация, нарушаваща суверенните права" страната.

Призивът на Токио за пълно ядрено разоръжаване е "анахронично и уклончиво твърдение", каза още севернокорейският дипломат, като добави, че ядрената програма на Пхенян има отбранителни цели.

Северна Корея неведнъж е обвинявала Япония в амбиции "да притежава ядрени оръжия", както и в сътрудничество с Вашингтон за "разработването на ракети", предава БТА.

По-рано този месец Пхенян заяви, че севернокорейската армия е провела редица изпитания, включително на ракети с касетъчни бойни глави, които могат да причиняват сериозни инфраструктурни щети.

